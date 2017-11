Liebe BDS-Regionalgruppenmitglieder,

in der Jahresplanung haben wir den 15.12.2017 für unseren schon fast rituellen Termin zum historischen Weihnachtsmark in Hattingen geplant. Dies in Verbindung mit einem Vortrag zur Sozialpsychiatrie von Dr. Jörg Kalthoff und dem gemeinsamen Essen in der alten Krone. Für den Vortrag haben wir voraussichtlich wieder den Raum in der Selbsthilfekontakstelle direkt am historischen Weihnachtsmarkt. Für die weitere Planung benötige ich jedoch verbindliche Anmeldungen (2 hatte ich direkt an die Jahresplanung noch in 2016), da ich uns dann einen Tisch zum Essen reservieren würde. Aus der Erfahrung des letzten Jahres schlage ich vor bereits um 17:00 Uhr mit dem Vortrag zu beginnen, damit wir auch vor dem Essen noch Zeit für den Weihnachtsmarkt haben.

Ich würde mich sehr freuen ganz viele von Euch/Ihnen zu begrüßen; genaue Angaben zur Zeit, Raum und Ablauf sende ich dann noch einmal zu.

Mit lieben Grüßen

Katrin Johanna Kügler