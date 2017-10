Liebe Regionalgruppenmitglieder,

gern möchte ich unser Treffen in Erinnerung rufen, da ich bislang keine verbindlichen Rückmeldungen erhalten habe.

Das Treffen ist am Freitag, den 13.10.2017 um 18:00 Uhr im Unperfekthaus in Essen (Friedrich-Ebert-Straße 18-26, 45127 Essen)

Rita Birringer wird etwas fachlichen Input zum Thema Mediation einbringen:

“Kleines 1×1 zur Mediation – Aktuelle Fragen und Entwicklungen der strukturierten Konfliktlösung”

Im Anschluss besteht wie immer die Möglichkeit sich beim gemeinsamen Essen und Trinken auszutauschen. Das Thema Mediation dürfte ausreichen Gesprächsstoff liefern.

Sollt es bis Mittwoch Abend keine verbindlichen Anmeldungen geben, wird er Termin wohl ersatzlos ausfallen.

Viele Grüße

Katrin Johanna Kügler