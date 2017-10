Hallo liebe BDS-Mitglieder,

am Freitag, den 13.10.2017 wird das nächste Treffen der Regionalgruppe Rhein/Ruhr stattfinden, wozu ich herzlich einladen möchte.

Wir treffen uns um 18:00 Uhr im Unperfekthaus in Essen (Friedrich-Ebert-Straße 18-26, 45127 Essen) und werden von Rita Birringer etwas fachlichen Input zum Thema Mediation bekommen.

Titel des Impulsreferates ist: “Kleines 1×1 zur Mediation – Aktuelle Fragen und Entwicklungen der strukturierten Konfliktlösung”.

Im Anschluss besteht wie immer die Möglichkeit sich beim gemeinsamen Essen und Trinken auszutauschen. Das Thema Mediation dürfte ausreichen Gesprächsstoff liefern.

Ich freue mich darauf, Sie/Euch nach so langer Zeit mal wieder zu sehen und mit Ihnen /Euch ins Gespräch zu kommen.

Über eine Rückmeldung würde ich mich zwar freuen, möchte damit aber keine spontanen Mitstreiter abschrecken.

Viele Grüße

Katrin Johanna Kügler