Liebe Mediatorkollegen und Interssierte,

nach einer gesundheitlich bedingten längeren Pause heute die neusten Meldungen rund um’s Thema Mediation für unsere Fachgruppe und Interessierte:

1. Zum 01.09.2017 ist die umstrittene ZMediatAusbV in Kraft getreten. Anbei ein Kommentar von Peter Röthemeyer, stellvertretender Leiter der Abteilung für Zivil- und Öffentliches Recht im Niedersächsischen Justizministerium.

https://www.die-mediation.de/der-zertifizierte-mediator-ein-schwieriges-konstrukt-von-hoher-praktischer-bedeutung/

2. Der durch die Bundesregierung beauftragte Forschungsbericht des Deutschen Forschungsinstitutes für die öffentliche Verwaltung in Speyer zum Stand der Mediation ist veröffentlicht.

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/StudienUntersuchungenFachbuecher/Evaluationsbericht_Mediationsgesetz.html

3. Erste Forschungsergebnisse der Deutschen Stiftung Mediation in Kooperation mit Prof. Dr. Elisabeth Kals von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zum Projekt Gandalf wurde im Heft 4/2017 der Zeitschrift für Konfliktmanagement (ZKM) veröffentlicht.

– Freund, Susanne / Ittner, Heidi / Kals, Elisabeth, Mediation aus Sicht von Mediand(inn)en, ZKM 2017, 124-128

(http://www.centrale-fuer-mediation.de/49334.htm)

Diese Ergebnisse wurde auch im Rahmen des 14. KM-Kongresses vom 08./09.09.2017 in Hannover vorgestellt.

In Kürze sollte ein Rückblick zum Kongress unter http://www.km-kongress.de/nano.cms/kongressarchiv verfügbar sein.

4. Veranstaltungshinweis in eigener Sache

Vortrag zum Thema Meditation im Rahmen der Regionalgruppe Rhein-Ruhr des BDS, voraussichtlich am 13.10.2017 um 18 Uhr in Essen (Unperfekthaus).

Auf weitere Anregungen, Wünsche und Veranstaltungshinweise freue ich mich.

Mit mediativen Grüßen

Rita Birringer

Fachgruppensprecherin “Konfliktberatung und Mediation”