Treffen der Regionalgruppe Nord am 08. September 2017

Liebe Mitglieder der Regionalgruppe Nord, liebe Freundinnen und Freunde des BDS, liebe Interessierte,

bevor alle in den verdienten Sommerurlaub starten, der Sommer mit Hitze wieder über Hamburg und Schleswig-Holstein einbricht und nach ausgiebigen Sonnen-bädern und Strandbesuchen verlangt, wollen wir die Gelegenheit nutzen und das nächste Treffen der Regionalgruppe Nord ankündigen.

Der BDS-Abend am 08. September soll ganz im Zeichen der TAS – der Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften – stehen, die vom 09. bis 11. Juni in Dortmund stattfand. Das Oberthema der TAS in diesem Jahr lautete: Soziale Innovationen lokal gestalten. Diese Tagung war ein voller Erfolg – Grund genug also, diesem Ta-gungswochenende einen weiteren Abend zu widmen – diesmal im schönen Ham-burg.

Somit ist für den Regionalabend geplant, auf zweierlei Arten die Tagung insbeson-dere für diejenigen Revue passieren zu lassen, die in Dortmund nicht dabei sein konnten. Zum einen wird es einen Fachvortrag geben, der bereits auf der Tagung präsentiert wurde und zum anderen soll es darum gehen, die zentralen Fragestel-lungen und Ergebnisse im Rahmen einer zweiten Präsentation zusammenzutra-gen.

Wir tagen an diesem Abend wieder in den gewohnten Räumlichkeiten der gfk geo-marketing.

Hier nun also die Eckdaten zum Regionalabend am 08. September:

Beginn: 17:30 Uhr

Ort: gfk geomarketing | Herrengraben 3-5 in 20459 Hamburg

Vortrag: Claudia Obermeier: (Pflege)Roboter als soziale Interaktionspartner.

Vortrag: Dr. Linda Dürkop-Henseling: Soziale Innovationen lokal gestalten.

Ein Rückblick auf die TAS 2017.

Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Sommerliche Grüße

Claudia Obermeier und Linda Dürkop-Henseling