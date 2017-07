Hallo liebe BDS-Regionalgruppenmitglieder,

leider muss ich den Termin am Samstag in Wetter wetterbedingt absagen.

Alternative Vorschläge, wie ein Brunch oder Mittagessen sind nicht auf große Zustimmung gestoßen, so dass der Termin am 01.07. gänzlich entfällt. Natürlich können wir den Klettergarten für die Planung 2018 wieder auf die Agenda setzen, denn so viele verbindliche Anmeldung wie zu diesem Termin gab es bislang nur zum Termin in der anthroposophischen Psychiatrie.

Um so mehr bedaure ich, das uns das Wetter das Klettern leider unmöglich macht.

Der nächste Termin der Regionalgruppe ist dann der 1. September um 18:00 Uhr in Essen zum Thema Sozialmonitoring. Im Unperfekthaus wird uns Margarethe Kubitza über das landesgeförderte Projekt “NRW hält zusammen – gegen soziale Ausgrenzung und Armut” im Ennepe-Ruhr-Kreis berichten. Natürlich kommt noch rechtzeitig eine Erinnerung von mir per Mail.

Nun wünsche ich Allen eine schöne Sommerzeit bis dahin und sende ich

herzliche Grüße

Katrin Johanna Kügler