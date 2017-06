Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen der Regionalgruppe Rhein/Ruhr,

laut unserer gemeinsamen Jahresplanung ist es am 01.07.2017 soweit, dass wir gemeinsam neue Höhen erklimmen und uns auch gemeinsam fallen lassen. Der Klettergarten in Wetter (Harkortberg, 58300 Wetter (Ruhr)) lässt auf jeden Fall beides zu und ich freue mich schon darauf. Für die Planung ist es aber unabdingbar wichtig, dass Sie/Du eine verbindliche Rückmeldung zur Teilnahme abgebt, da ich dann eine Gruppe anmelden würde. Geplant war es um 11:00 Uhr die Klettertour zu starten, was sicherlich eine gute Zeit ist. Die Kosten belaufen sich für 2 Stunden auf 11,90 € und 3 Stunden 13,90 €, wobei 2 Stunden sicherlich ausreichend sind, um sich ein paar blaue Flecken zu holen.

Diejenigen, die nicht unbedingt klettern wollen, aber gern die Gruppe treffen möchten, sind natürlich genauso herzlich willkommen. Falls es klappt, bekommen wir ja vielleicht ein gemeinsames Picknick im Anschluss zusammen hin, ich würde dazu Brot und selbstgemachte Kräuterbutter beisteuern (oder was immer noch so fehlt).

Jetzt hoffe ich auf viele positive Rückmeldung zum gemeinsamen “in den Seilen hängen”!!!

Liebe Grüße

Kati Kügler