wir möchten Sie noch einmal auf die XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften Soziale Innovationen Lokal Gestalten aufmerksam machen. Sie findet vom 9.-11. Juni 2017 in den Räumen der TU Dortmund Sozialforschungsstelle Dortmund statt. Die Sozialforschungsstelle der TU Dortmund ist Mitveranstalter. Kooperationspartner sind: das ILS (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung), Dortmund, die Fakultät Raumplanung der TU Dortmund und die Stadt Dortmund sowie das Deutsche Transferzentum für Soziale Innovationen, Mannheim, und die European School of Social Innovation, Wien.

Hier finden Sie das vorläufige Programm, die Anmeldung und das Plakat.

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, da die Hotelreservierungen zu Sonderpreisen nur bis zum 12. Mai 2017 möglich sind.

Schließlich wird es einen Sammelband zur Tagung bei Springer VS geben. Alle Referentinnen und Referenten sind eingeladen, ein Abstract für einen solchen Beitrag einzureichen. Das Abstract sollte nicht mehr als 2000 Zeichen haben. Der Call for Papers ist jedoch darüber hinaus offen für alle diejenigen, die auch ohne Beteiligung an der Tagung zu diesem Band beitragen wollen. Bitte informieren Sie also ggf. Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir bei der letzten Tagung ebenso gehalten und damit einige sehr gute weitere Artikel gewinnen können. Einsendeschluss ist der 30. April 2017. Voraussichtlicher Einsendeschluss für den Artikel selbst wird Ende Juli 2017 sein, erscheinen wird das Buch dann Anfang 2018.

Bitte informieren Sie auch andere Interessenten.

