Die aktuellen Entwicklungen in der Welt bieten wieder reichlich Stoff für düstere Zukunftsszenarien. Was die Zukunft bringen mag, ist selbst für Zukunftsforscher schwer abzuschätzen. Mich interessiert weniger, was auf uns zu kommt, sondern mehr, wie die Menschen mit dem Ungewissen und Unsicheren umgehen. Im Zentrum steht die Frage an Philosophie und Psychologie, wie zukunftsangemessenes Handeln aussehen kann. Diese und andere Fragen wollen wir in unserem fastenzeitlichen Dialog in der Abtei Himmerod diskutieren.

Das Problem mit der Zukunft.

Aus der Sicht von Philosophie und Psychologie.

Donnerstag, 30. März 2017, 19 Uhr

Abtei Himmerod

Achtsame Führung wird in der Arbeitswelt der Zukunft immer notwendiger. Neue Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit anderen Lebensentwürfen, Weltbildern und anderen Erwartungen an Führung kommen in die Betriebe. Es steigen Komplexität und Vielfalt der Aufgaben, der Zeitdruck wächst enorm. Wie kann man als Führungskraft und als Mensch bestehen und erfolgreich wirksam sein?

17. März 2017, IRT Föhren oder

1. April 2017, Abtei Himmerod

Seminar: Achtsame Führung

Resilienz ist die Fähigkeit von Menschen, schwierige Lebenssituationen auszuhalten, Niederschläge zu verkraften und aus kritischen Situationen gestärkt hervorzugehen. Diese Widerstandskraft lässt sich individuell aufbauen und pflegen. Wie das geht, erfahren Sie hier:

6. Mai 2017, Abtei Himmerod

Seminar: Resilienz

