Liebe Regionalgruppenmitglieder,

am Samstag der kommenden Woche möchte ich Euch/Sie zum gemeinsamen SoziologInnenbrunch einladen. Wir treffen uns um 11:00 Uhr im Mandragora in Bochum (Konrad-Adenauer-Platz 1 in 44787 Bochum). Die Speisekarte dort hat eigentlich für Alle etwas zu bieten und ich freue mich darauf Euch/Sie in diesem Jahr erstmals wieder zu treffen. Damit aber auch Alle an einen Tisch passen, möchte ich dort entsprechende Plätze für uns reservieren. Also; bitte meldet verbindlich bis Ende der Woche (26.2.) zurück, ob ihr teilnehmen könnt / wollt.

Liebe Grüße und hoffentlich bis nächste Woche

Katrin Johanna Kügler