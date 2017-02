9.-11. Juni 2017

in der TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund

Die Sozialforschungsstelle der TU Dortmund ist Mitveranstalter. Kooperationspartner sind: das ILS (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung), Dortmund, die Fakultät Raumplanung der TU Dortmund und die Stadt Dortmund sowie das Deutsche Transferzentum für Soziale Innovationen, Mannheim, und die European School of Social Innovation, Wien.

Bei unserer XVIII. Tagung haben wir gesagt: Soziale Innovation ist, wenn Viele etwas anders machen. Das Neue setze sich immer nur als Veränderung gesellschaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen durch und die Gesellschaft oder Teile von ihr erwiesen sich dabei als aktiver Wirkungszusammenhang. Verständiges Nachmachen unter Anpassung an die jeweiligen sozialen Situationen und Bedingungen mache aus guten Ideen und Ansätzen allmählich neue soziale Praktiken: soziale Innovation.

Diesmal geht es um ganz konkrete soziale Innovationen. Wir wollen genauer hinsehen und analysieren, wie das vor Ort, in den Städten und Gemeinden, in den Stadtteilen und Institutionen vor sich geht. Das meint soziale Projekte und Stadtteilentwicklungsprogramme ebenso wie technisch geprägte Initiativen, Carsharing und soziale Nutzungsformen von Internet und Smartphones ebenso wie Gesundheits-Selbsthilfegruppen und Integrationsformen von Flüchtlingen oder Demenzkranken, Initiativen der Kreativszene und Stadtagrikultur (Urban Gardening) ebenso wie den originellen Umgang mit alternden Belegschaften, Arbeitszeiten oder Arbeitsorten, um nur einige Bereiche zu nennen, wo neue soziale Praktiken und Routinen etabliert werden.

Es wird einen Sammelband zur Tagung bei Springer VS geben. Alle Referentinnen und Referenten sind eingeladen, ein Abstract für einen solchen Beitrag einzureichen. Das Abstract sollte nicht mehr als 2000 Zeichen haben. Der Call for Papers ist jedoch darüber hinaus offen für alle diejenigen, die auch ohne Beteiligung an der Tagung zu diesem Band beitragen wollen. Bitte informieren Sie also ggf. Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir bei der letzten Tagung ebenso gehalten und damit einige sehr gute weitere Artikel gewinnen können. Einsendeschluss ist der 30. April 2017. Voraussichtlicher Einsendeschluss für den Artikel selbst wird Ende Juli 2017 sein, erscheinen wird das Buch dann Anfang 2018.

