Liebe Mitglieder der Regionalgruppe Nord, liebe Interessierte,

“How are you” oder “How do you do?” oder auch “Nice to see you again” – solche Begrüßungsformeln haben wir vielleicht noch parat, wenn es darum geht, auf mehrsprachigen Veranstaltungen mittels Smalltalk die Zeit bis zum nächsten Vortrag zu überbrücken oder wenigstens den Teilnehmenden freundlich zu begegnen – doch dann könnte es schon knifflig werden, will man nicht mit all zu gestelztem Schul-Englisch daher kommen. Immerhin treffen nicht nur zwei Sprachen, sondern gleich zwei (Sprach)Kulturen aufeinander.

Auf eine Reise in die Kultur der englischen Sprache nimmt uns daher am 16.02.2017 um 18.30 Uhr unser Mitglied Dr. Kimberly Crow mit und liest aus ihrem Werk “Englisch in Siebenmeilenstiefeln”.

Wir treffen uns in den Räumen der GfK GeoMarketing, Herrengraben 3-5, 20459 Hamburg.

Kimberly Crow ist Deutsch-Amerikanerin, lebt abwechselnd in Deutschland und Amerika und ist u.a. als Coach für Führungskräfte im internationalen Bereich tätig.

Linda Dürkop-Henseling und Claudia Obermeier