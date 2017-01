Liebe Mitglieder der Regionalgruppe Nord, liebe Interessierte,

unser für den 26.01.2017 vorgesehener Besuch des Museums der Arbeit verschiebt sich auf den 02.02.2017.

Wir treffen uns um 16.00 Uhr direkt vor dem Eingang des Museums der Arbeit (Wiesendamm 3, 22305 Hamburg, direkt am U-/S-Bahnhof Barmbek).

Bitte habt Verständnis dafür, dass die Veranstaltung nur bei mindestens fünf Anmeldungen stattfindet. Insofern heißt es jetzt: Schnell eintragen in die doodle-Liste und sich am 02.02. begeistern lassen von “Entscheiden. Eine Ausstellung über das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten.” (Der Eintrittspreis ist von jedem selbst zu entrichten). Bereits an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Andreas Rieper, der den Besuch des Museums organisiert!

http://doodle.com/poll/neqbti867a8gp7b8

Unsere Termine der folgenden Wochen auf einen Blick:

02.02.2017 Besuch des Museums der Arbeit (Wiesendamm 3, 22305 Hamburg, direkt am U-/S-Bahnhof Barmbek) 16.02.2017 Lesung mit Kimberly Crow (GfK GeoMarketing, Herrengraben 3-5, 20459 Hamburg) 19.05.2017 Fachvortrag (voraussichtlich in den Räumen der TU Hamburg-Harburg)

Einladungen erhaltet ihr, wie gehabt, zu jeder Veranstaltung noch einmal gesondert.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in diesem noch jungen Jahr und senden euch beste Grüße

Linda Dürkop-Henseling und Claudia Obermeier