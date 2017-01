Wie weiter mit dem Akkreditierungswesen? pdf

Im Februar 2016 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das seit Ende der 1990er Jahre in Deutschland in Umsetzung des „Bologna“-Prozesses eingeführte Verfahren zur Genehmigung neuer Studiengänge – „Akkreditierung“ – mit dem Grundgesetz unvereinbar ist (siehe Pressemitteilung des BVerfG v. 18. März 2016). Dieses in allen Bundesländern außer Sachsen und nur bedingt in Mecklenburg-Vorpommern praktizierte Verfahren besteht darin, dass neue Studiengänge von Akkreditierungsagenturen (mit Hochschullehrern, Studierenden- und Praxisvertretern als Gutachtern und Entscheidern) geprüft und mit einem Siegel des Akkreditierungsrates genehmigt werden. Die Agenturen, etwa zehn in Deutschland tätige, sind eingetragene Vereine; ihre Mitglieder sind Hochschulen (Universitäten, [Fach-]Hochschulen und vergleichbare Einrichtungen) und Berufsverbände, so der BDS bei der Agentur ACQUIN. Der Akkreditierungsrat als Kontrollgremium ist Organ einer Stiftung nach Landesrecht Nordrhein-Westfalen; seine Mitglieder werden von Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz berufen.

In diversen Grundsatz- und Einzelbeschlüssen haben Kultusminister- und Hochschulrektorenkonferenz in der Vergangenheit die Akkreditierungspraxis geregelt, ohne Gesetzgebungsverfahren in den Ländern.

Das BVerfG kritisiert zum einen diese mangelhafte Rechtsgrundlage, zum andern moniert es, dass im Akkreditierungsrat die Vertretungen der Hochschulen nicht die Mehrheit haben, die grundgesetzliche Wissenschaftsfreiheit hier also nicht realisiert sei. Es gibt den Bundesländern bis Ende 2017 Zeit, um entsprechende Gesetzgebungen zu schaffen und ggf. einen Staatsvertrag abzuschließen.

Monatelang war nach außen hin Funkstille in der Angelegenheit. Im September ging es los. Das Procedere spricht für sich.

Am Freitag, 23.9., veranstaltete der Akkreditierungsrat eine Information für die Akkreditierungsagenturen. Dabei wurde deutlich, dass ein Entwurf für einen Länder-Staatsvertrag vorliegt, der jedoch im Einzelnen weder dargestellt noch diskutiert wurde. Deutlich wurde nur, dass die Neuregelung auf eine Stärkung der Kompetenzen des Akkreditierungsrates hinauslaufen sollte, der sich in Zukunft sämtliche Entscheidungen über Akkreditierungen (Programm- oder Systemakkreditierungen) vorbehalten will. Eine Personalaufstockung wurde in diesem Zusammenhang bereits avisiert. Für den 27.9. wurden anschließend die Agenturen zu einer Informationsveranstaltung beim Wissenschaftsministerium NRW eingeladen – die Einladung erfolgte am 21.9., also nicht einmal eine Woche vorher. Deshalb blieb mindestens eine Agentur diesem Treffen fern.

Am 29.9.16 fand eine Konferenz der Amtschefs der Ministerien statt, um den erwähnten Entwurf abzustimmen. Auf der Sitzung der KMK Anfang Oktober gab es offenbar erhebliche Unstimmigkeiten. Mecklenburg-Vorpommern bestand auf der in seinem Hochschulgesetz verankerten Möglichkeit, neben den akkreditierbaren Studiengängen Bachelor/Master auch weiterhin Diplom- oder Magister-Abschlüsse zu vergeben. Ähnlich auch Stimmen aus Sachsen und Thüringen. Gegen die Aufnahme eines solchen Passus in den möglichen Staatsvertrag sperrte sich Hessen (vgl. Deutsche Universitäts-Zeitung 12/2016, S. 20-21).

Von den KMK-Sitzungen Oktober und Dezember 2016 gibt es bislang keine Verlautbarung (vgl. www.kmk.de). Doch zwischenzeitlich positionierte sich die Hochschulrektorenkonferenz. In einem mehrseitigen Beschluss der Mitgliederversammlung vom 8.11. tritt sie für eine Zentralisierung auf allen Ebenen ein (vgl. www.hrk.de):

1.Alle Beschlüsse über Akkreditierung sollen nur noch vom Akkreditierungsrat gefasst werden, gestützt auf „gebündelte“ Vorlagen seiner Geschäftsstelle. Die Agenturen geben lediglich Empfehlungen aufgrund ihrer Begutachtungen und Begehungen;

2. die Gutachtergewinnung und -benennung für alle Verfahren soll allein [!] in der Hand der HRK liegen.

Dies ist ein Bruch mit dem bislang immer beschworenen „Peer“-System. Zunächst erscheint dies widersinnig. Die Schwächung der Agenturen, die wie erwähnt von den Universitäten und Hochschulen getragen werden, was dem Grundgedanken der Selbstverwaltung des Wissenschaftssystems folgt, kann ja, naiv und von außen betrachtet, nicht im Interesse der Hochschulen liegen.

In gewisser Weise macht die Zentralisierung jedoch sehr viel Sinn. In den bisherigen Verfahren richten (externe) Hochschullehrerinnen als Gutachter ihre (oft kritischen) Fragen nicht nur an die antragstellenden Fachverantwortlichen, sondern auch an die Hochschulleitungen, deren Politiken im Einzelfall von den Fachbereichen nicht durchweg goutiert werden – oft genug treten dabei gewisse Konflikte zwischen den Top-Managern und den Professorinnen auf Fachbereichs-/ Studiengangsebene zutage. Dem will die HRK mit ihrem Votum offenbar einen Riegel vorschieben.

Dass es primär um Machtinteressen und nicht um Verbesserungen des Verfahrens geht, erweist sich an der mutmaßlichen Unrealisierbarkeit der HRK-Vorschläge. Derzeit werden in Deutschland jährlich rund 1.000 Programm- (d.h. studiengangsbezogene) und 20 System- (d.h. hochschulbezogene) Akkreditierungen durchgeführt, mit jeweils 5 bis manchmal 10 Gutachtern. (Die Gesamtzahl der in Deutschland akkreditierten Studiengänge Bachelor & Master beträgt 18.000; 1.600 davon sind namentlich aufgelistet in der ZEIT v. 21.7.16.) Es ist schlicht nicht vorstellbar, wie die Hochschulrektorenkonferenz jährlich weit über tausend Gutachter qualifiziert bestellen und wie der Akkreditierungsrat an die tausend Akkreditierungsanträge qualifiziert beurteilen und entscheiden will, selbst wenn die Agenturen die Vorarbeit leisten. Das heißt die Beschlussfassungen werden flüchtiger und oberflächlicher.

Die beabsichtigte Umgestaltung, die sich nur sehr partiell auf den Spruch des BVerfG berufen kann, schwächt mit dem „Peer“-Prinzip auch die Position der Hochschullehrerinnen bei der Entwicklung neuer Studienkonzepte und in den Antragsverfahren. Selbst wenn man „Bologna“ und dem bisherigen Akkreditierungssystem skeptisch oder gar ablehnend gegenübersteht, kann die weitere Zementierung von Top-down-Strukturen zugunsten des längst weitgehend ökonomisierten Hochschulmanagements nicht im Interesse der Beteiligten liegen, weder der Akteure in den Fachbereichen noch der Studierendenschaft oder der beteiligten Berufspraxis.

Januar 2017

Dr. Wolfram Breger

Mitglied der Akkreditierungskommission von AQUIN e.V.