als Folge stetigen Bevölkerungszuwachses wächst der Entwicklungsdruck auf die Stadtgesellschaften. Dies macht sich in vielen Bereichen bemerkbar: Der Wohnraum wird knapp, was sich vielerorts in stark steigenden Mietpreisen niederschlägt. Gleichzeitig stellt das Bevölkerungswachstum höhere Anforderungen an Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die städtische Infrastruktur und das soziale Netz in der Stadt.

Die Wohnungspolitik ist darauf angewiesen, dass die betroffenen Städte handeln – was sich angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Kommunen schwierig gestaltet. Zugleich lässt eben diese finanzielle Situation kaum eigene, kostenintensive städtische Akzente auf dem Politikfeld der Sozialpolitik zu. Die Städte sind also mit der doppelten Herausforderung konfrontiert, den Zuzug räumlich und sozial zu verarbeiten ohne mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet zu sein.

So ist die Wohnungsfrage auf die politische Agenda zurückgekehrt. Den damit verbundenen Herausforderungen für die Städte, sowie den vielfältigen Ansätzen lokaler Politik zu deren Bewältigung ist diese Tagung gewidmet:

Aufruf zur Beteiligung / Call for Papers

Tagung „Die Rückkehr der Wohnungsfrage. Ansätze und Herausforderungen lokaler Politik“

19./20. Juni 2017 im Schader-Forum, Darmstadt

Die Veranstalter rufen Wissenschaftler und Praktiker zur Beteiligung auf und bitten um Beitragsvorschläge.

Die Tagung soll Wissenschaftler, die auf diesem Feld forschen, und Praktiker, die mit der Bewältigung der Wohnungsfrage befasst sind, zusammenbringen und so einen intensiven Austausch zwischen Praxis und Gesellschaftswissenschaften über Handlungsmöglichkeiten und -grenzen lokaler Politik in der Wohnungsfrage ermöglichen. Das Tagungsprogramm soll vielfältige Formen des Dialogs ermöglichen, neben klassischen Vortragspanels sind daher auch interaktive Formate wie Dialog-Cafés oder Round Tables geplant. Mithin sind Vorschläge für kurze Impulse ebenso willkommen wie Vorschläge für längere Beiträge.

Die Beitragsvorschläge sollen bis zu 300 Wörter umfassen. Sie können bis zum 15. Januar 2017 über Webseite www.schader-stiftung.de/wohnungsfrage eingereicht werden. Bitte nutzen Sie zum Einreichen Ihres Vorschlags das Anmeldeformular, dass Sie über den Button „Teilnehmen“ beim Termin erreichen.

Die Organisatoren der Veranstaltung beantworten gerne Ihre Fragen:

PD Dr. Björn Egner, Technische Universität Darmstadt

begner@pg.tu-darmstadt.de

begner@pg.tu-darmstadt.de Prof. Dr. Stephan Grohs, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer

grohs@uni-speyer.de

grohs@uni-speyer.de Dr. Tobias Robischon, Schader-Stiftung

robischon@schader-stiftung.de

Veranstalter sind die Schader-Stiftung, die Technische Universität Darmstadt sowie der Arbeitskreis „Lokale Politikforschung“ der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW). Die Fachtagung wird gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung.

