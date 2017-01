Auswärtiges Amt: Karrieremesse pdf

Am Samstag, dem 28. Januar 2017, veranstaltet das Auswärtige Amt seine jährliche Karrieremesse „Berufstätigkeit in internationalen Organisationen und europäischen Institutionen“.

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, Graduierte und Berufstätige, die an einer Tätigkeit in internationalen Organisationen und europäischen Institutionen interessiert sind.

Über 35 internationale Organisationen und europäische Institutionen von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) über die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bis hin zur Europäischen Weltraumagentur (ESA) beantworten Ihre Fragen zu Karrieremöglichkeiten. Zudem präsentieren sich zahlreiche Nachwuchsprogramme, die den Weg für eine IO-Karriere ebnen können.

Ich würde mich freuen, wenn Sie in Ihren Verteilern auf diese Großveranstaltung aufmerksam machen (Plakat im Anhang).

Tickets für die Karrieremesse gibt es hier

· Ganztagesticket: 8,- Euro

· Nachmittagsticket 5,- Euro

Nähere Informationen zu den ausstellenden Organisationen und Hinweise zum Einlass gibt es hier

Die Messe findet in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr (Einlass 9:00 Uhr) im Konferenzbereich des Auswärtigen Amts in Berlin-Mitte statt (Eingang Unterwasserstraße 10).

Sollten Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen unter 1-IP-1@diplo.de gern zur Verfügung.

Tilman Pietz

Tilman-Ulrich Pietz

Referent bei der Koordinatorin für

Internationale Personalpolitik

Auswärtiges Amt, Ref. 1-IP

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

Tel.: +49-(0)30-5000-1732

E-Mail: 1-IP-1@diplo.de

Internet: www.diplo.de