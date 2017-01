Liebe Regionalgruppenmitglieder,

am 2.12. um 18:00 Uhr haben wir unserer letzte Sitzung der Regionalgruppe in diesem Jahr. Wie es bereits schon Tradition hat, wollen wir da die Themen für das kommende Jahr festgelegen und Termine festlegen. Erfreulicherweise hat auch die Vortraganfrage an Markus Querfurt zur “Gentrifizierung in Barcelona” ein positive Rückmeldung ergeben, so dass wir ein schönes Programm haben werden. Von mehreren Gruppenmitgliedern wurde auch wieder die traditionelle Begehung des historischen Weihnachtsmarktes in Hattingen inkl. Essen in der “alten Krone” gewünscht. Ich freue mich, Sie/Euch zum Jahresabschluss eine erfreuliche Mitteilung machen zu können: Die Selbsthilfekontaktstelle am alten Markt in Hattingen (Kirchplatz 19) stellt uns für unsere Sitzung einen Raum zur Verfügung. Wenn wir dann dort aus der Tür treten, sind wir praktisch auf dem historischen Weihnachtsmarkt!

Ich hoffe, dass damit alle Wünsche unter eine Hut gebracht wurden und freue mich auf Ihre/Eure Rückmeldung.

Für die Planung brauche ich jedoch dringend die Rückmeldung, wer an der Sitzung mit Vortrag und Jahresplanung teilnimmt, wer mit zum Essen kommt (ich würde einen Tisch reservieren) und wer mit auf den Weihnachtsmarkt kommt. Die Rückmeldungen bitte bis zum 25.11. an mich. Für Fragen stehe ich wie immer gern zur Verfügung, auch unter 0171 5793263 in dringenden Fällen, wie Bahnverspätung etc.

Ich hoffe, wir sehen uns am 2.12. zu einem informativen, spannenden und unterhaltsamen Abend in großer Runde.

Liebe Grüße

Katrin Johanna Kügler